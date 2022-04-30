TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan maç sonu dikkat çeken paylaşım! "Şampiyonuz Eren'im selam olsun"

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kalırken, bordo-mavililer puanını 77'ye çıkarıp bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bordo-mavililerin takım kaptanı Uğurcan Çakır, maç sonu yaptığı paylaşımla şampiyonluğu kutladı.

Uğurcan paylaşımında, "Kazım Koyuncu'ya, Dozer Cemil'e, selam olsun Özkan Sümer'e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun Bordo Mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon'u,Trabzonspor'u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren'im selam olsun!" ifadelerini kullandı.