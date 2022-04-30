Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan maç sonu dikkat çeken paylaşım! "Şampiyonuz Eren'im selam olsun"

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan maç sonu dikkat çeken paylaşım! "Şampiyonuz Eren'im selam olsun"

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavililerin takım kaptanı Uğurcan Çakır, maç sonu yaptığı paylaşımla şampiyonluğu kutladı. İşte o paylaşım...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 23:09
TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan maç sonu dikkat çeken paylaşım! "Şampiyonuz Eren'im selam olsun"

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kalırken, bordo-mavililer puanını 77'ye çıkarıp bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bordo-mavililerin takım kaptanı Uğurcan Çakır, maç sonu yaptığı paylaşımla şampiyonluğu kutladı.

Uğurcan paylaşımında, "Kazım Koyuncu'ya, Dozer Cemil'e, selam olsun Özkan Sümer'e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun Bordo Mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon'u,Trabzonspor'u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren'im selam olsun!" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika: Beklenen gün geldi! İşte Trabzonspor'un şampiyonluğunun hikayesi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şampiyon Trabzonspor'a tebrik
Bordo-mavi şampiyonluk coşkusu
Arda Turan'dan Trabzonspor'a şampiyonluk mesajı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cornelius: Tarif edilmesi zor!
Bordo-mavi şampiyonluk coşkusu
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
İSTANBUL İMSAKİYE 2022 - İstanbul iftar vakti
Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk sözleri! Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk sözleri! 23:21
Maç sonu dikkat çeken paylaşım! "Şampiyonuz Eren'im selam olsun" Maç sonu dikkat çeken paylaşım! "Şampiyonuz Eren'im selam olsun" 23:09
Arda Turan'dan Trabzonspor'a şampiyonluk mesajı! Arda Turan'dan Trabzonspor'a şampiyonluk mesajı! 23:01
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:51
Başkan Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik mesajı! Başkan Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik mesajı! 22:46
Fırtına'dan şampiyonluk paylaşımı! Fırtına'dan şampiyonluk paylaşımı! 22:44
Daha Eski
Trabzon'da maç sonu ilginç anlar! Maç bitti sandılar Trabzon'da maç sonu ilginç anlar! Maç bitti sandılar 22:38
Şampiyon Trabzonspor! Şampiyon Trabzonspor! 22:35
Altay deplasmanda kazandı! Altay deplasmanda kazandı! 22:27
Rusya Ligi'nde şampiyon Zenit! Rusya Ligi'nde şampiyon Zenit! 22:12
Şampiyonluk maçının dönüm anı! Şampiyonluk maçının dönüm anı! 22:05
Gol düellosunda kazanan Freiburg! Gol düellosunda kazanan Freiburg! 21:55