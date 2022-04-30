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TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor, haftanın en kritik maçında kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 13:35
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

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Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SAHASINDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.

ŞEHRE AKIN EDİYORLAR

Şampiyonluk düğümünün çözülmesi beklenen haftaya Trabzonspor taraftarları büyük ilgi gösteriyor. Seyahat firmalarının ek seferler koyduğu Trabzon'da, tarihi güne ve ana şahitlik etmek isteyen bordo-mavililer akın akın şehre geliyor. Pazartesi günü satışa çıkan biletler anında tükenirken, bu sezon Medical Park Stadyumu tam kapasiteye ulaşacak. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı'nın tamamen dolmasıyla birlikte stadyum dışında da bordo-mavililerin bu heyecanı büyük bir çoşkuyla yaşaması bekleniyor.

ABDULLAH AVCI BİR İLK YAŞAYACAK

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Bu hafta oynanacak olan maçların ardından şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen bordo-mavililerde Avcı da teknik adamlık kariyerinde bir ilk yaşayacak. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanıyor.

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