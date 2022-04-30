Trabzonspor - Antalyaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Şampiyon Trabzonspor!

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 35. haftada Medical Park Stadı'nda ağırladığı Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak puanını 77'ye çıkardı ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Medipal Park Stadyumu'nda karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor 3. dakikada Cornelius ile öne geçti. Djaniny'nin pasına hareketlenen Abdülkadir Ömür yerden düzgün bir pasla topu Cornelius ile buluşturdu. Kaleci Boffin'i geçen meşin yuvarlağı Danimarkalı golcü ağlara gönderdi.

ANTALYA NDAO İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI!

Antalyaspor, Trabzonspor karşısında 51. dakikada beraberliği sağladı. Ndao, Ghacha'nın asistinde topu filelerle buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.

DORUKHAN SAHNEDE!

Trabzonspor'un ikinci golü Dorukhan Toköz ile geldi. Abdülkadir Ömür'ün pasına hareketlenen yıldız futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.

ANTALYA PES ETMEDİ!

Trabzonspor karşısında iki kez geriye düşen Antalyaspor, 80: dakikada ikinci kez beraberliği sağladı. Sahneye çıkan Haji Wright skoru 2-2'ye getirdi.

DENSWIL DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 85. dakikasında Denswil sakatlandı. Abdullah Avcı, Denswil'in yerine oyuna Serkan Asan'ı dahil etti. Sağ beke Serkan Asan geçerken, Dorukhan Toköz, Desnwil'den boşalan stoper mevkiine geçti.

7'NCİ KEZ ŞAMPİYON

38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor, toplamda 7'nci kez mutlu sona ulaştı.

AVCI KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor'da geçen hafta Adana Demirspor maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Bruno Peres'in yokluğunda Siopis, Ahmetcan Kaplan'ın yerine Puchacz, Kouassi'nin yerine de Djaniny 11'de görev aldı.

258 BASIN MENSUBU AKREDİTE OLDU

Karşılaşmaya basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Toplam 258 gazeteci, akredite yaptırarak karşılaşmayı takip etti. Gazeteci ilgisi sezonun en yüksek rakamına ulaştı.

PANKART ŞOV YAPILDI

Taraftarlar, maç öncesi maraton tribününde iki farklı dev pankart açtı. Pankartların birinde avcı kıyafetiyle Abdullah Avcı yer alırken, sırtındaki tüfeğin ucunda bir kanarya, yerde bir aslan ve 'O sene bu sene pankartı' tutan bir kartal yer aldı. Pankartta ayrıca "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor" ve "Oley oley bize her yer Trabzon" yazıları da yer aldı.

Diğer pankartta ise 2010-2011 sezonunun başkanı Sadri Şener ve eski başkanların yanı sıra efsane futbolculara yer verildi. Pankartın en alt kısmında ise CAS davası için İsviçre'ye giden ve dönüşte yorgun düşerek havalimanında koltuklar üzerine uyuyakalan başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın görseli yer aldı. Pankartın üzerinde "Üzülme davanın sahibi haktır, hak olan davada zafer muhakkaktır." ifadesine yer verilerek Trabzonspor'un 8 şampiyonluk kupası kazandığı iddia edildi.