Trabzonspor'dan Bruno Peres'in sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Trabzonspor'un Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği müsabakada sol aşil tendonunda yırtık oluşan Bruno Peres ameliyat edildi. Bordo-mavililerin resmi hesabından, yıldız futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi. Öte yandan başkan Ahmet Ağaoğlu da Peres'i hastanede ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol aşil tendonunda yırtık oluşan Bruno Peres bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Bruno Peres'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.