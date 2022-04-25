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Jean Kouassi ilk kez

Devre arasında alınan Kouassi, Nwakaeme'nin yokluğunda Demir maçında ilk 11'de yer aldı. Daha önce Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki sol kanat, ligde ilk kez 11'de başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Jean Kouassi ilk kez
Devre arasında alınan Kouassi, Nwakaeme'nin yokluğunda Demir maçında ilk 11'de yer aldı. Daha önce Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki sol kanat, ligde ilk kez 11'de başladı. Avcı, mücadelenin ikinci yarısında ise Kouassi'yi oyundan alarak yerine Djaniny'yi sahaya sürdü.
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