Jean Kouassi ilk kez

Devre arasında alınan Kouassi, Nwakaeme'nin yokluğunda Demir maçında ilk 11'de yer aldı. Daha önce Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki sol kanat, ligde ilk kez 11'de başladı.
Devre arasında alınan Kouassi, Nwakaeme'nin yokluğunda Demir maçında ilk 11'de yer aldı. Daha önce Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki sol kanat, ligde ilk kez 11'de başladı. Avcı, mücadelenin ikinci yarısında ise Kouassi'yi oyundan alarak yerine Djaniny'yi sahaya sürdü.