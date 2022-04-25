TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Abdullah Avcı ile şahlandı

Ligde 76 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bitime 4 hafta kala 11 puan önünde bulunan Karadeniz devi, hafta sonunda şampiyonluğu kutlamayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin 29 Nisan Cuma günü Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak Fırtına'ya, sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalya karşısında cumartesi günü 1 puan yeterli olacak.

BÜYÜK HASRET BİTİYOR

Süper Lig'de en son şampiyonluğunu 19- 83-1984 sezonunda yaşayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük özleme son vermeye hazırlanıyor. Karadeniz devi, başarılı teknik adamla 66 haftalık dönemde şampiyonluk ipini göğüsleme fırsatı elde etti. Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 66 lig maçına çıktı. Bu periyotta 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

GEÇEN SEZONKİ MAÇLAR

Geçen sezon ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı. Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

26 HAFTADIR KOLTUKTA

Fırtına, bu sezon 34 haftalık bölümde 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, aralıksız 26 haftadır liderlik koltuğunu bırakmadı.

TRABZONSPOR'DA İKİNCİ KUPASI

Fırtına, cumartesi günü şampiyon olması halinde Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını da elde edecek. Bordo-mavililer, Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz devi, TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.