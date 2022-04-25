Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Abdullah Avcı ile şahlandı

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Abdullah Avcı ile şahlandı

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla devirdi. Şampiyonluğa sadece ‘1’ puan uzakta olan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dipten zirveye çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Abdullah Avcı ile şahlandı

Ligde 76 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bitime 4 hafta kala 11 puan önünde bulunan Karadeniz devi, hafta sonunda şampiyonluğu kutlamayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin 29 Nisan Cuma günü Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak Fırtına'ya, sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalya karşısında cumartesi günü 1 puan yeterli olacak.

BÜYÜK HASRET BİTİYOR

Süper Lig'de en son şampiyonluğunu 19- 83-1984 sezonunda yaşayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük özleme son vermeye hazırlanıyor. Karadeniz devi, başarılı teknik adamla 66 haftalık dönemde şampiyonluk ipini göğüsleme fırsatı elde etti. Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 66 lig maçına çıktı. Bu periyotta 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

GEÇEN SEZONKİ MAÇLAR

Geçen sezon ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı. Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

26 HAFTADIR KOLTUKTA

Fırtına, bu sezon 34 haftalık bölümde 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, aralıksız 26 haftadır liderlik koltuğunu bırakmadı.

TRABZONSPOR'DA İKİNCİ KUPASI

Fırtına, cumartesi günü şampiyon olması halinde Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını da elde edecek. Bordo-mavililer, Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz devi, TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Ali Koç teknik direktör seferine çıkmıştı! Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu…
Yiğit Marcus Aral’la olaylı ilişkisine nokta koyan Şevval Şahin gönlünü genç iş insanı Burak Ateş'e kaptırdı
Toroğlu'dan sert sözler! "Felaket ve rezalet"
Jesus ya da Löw hazıra konacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına şampiyonluk ateşini yaktı
Fırtına'da rekor şampiyonluk için son adım!
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Kadir suresinin anlamı ve fazileti nedir?
EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inaki Pena unutuldu Inaki Pena unutuldu 06:29
Galatasaray'da Rumenler ıskartada Galatasaray'da Rumenler ıskartada 06:28
İrfan Can Kahveci'den ilginç paylaşım! İrfan Can Kahveci'den ilginç paylaşım! 06:24
Arayışta sona gelindi! Anlaşma sağlandı Arayışta sona gelindi! Anlaşma sağlandı 01:08
Toroğlu'dan sert sözler! "Felaket ve rezalet" Toroğlu'dan sert sözler! "Felaket ve rezalet" 01:01
Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber! Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber! 00:54
Daha Eski
Çakar'dan flaş G.Saray yorumu! "Dan dun oynadı" Çakar'dan flaş G.Saray yorumu! "Dan dun oynadı" 00:42
Pulgar'ın müdahalesi penaltı mı? Toroğlu açıkladı Pulgar'ın müdahalesi penaltı mı? Toroğlu açıkladı 00:40
Toroğlu'dan flaş Hamamcıoğlu iddiası! "Bunu yapandan başkan mı olacak?" Toroğlu'dan flaş Hamamcıoğlu iddiası! "Bunu yapandan başkan mı olacak?" 00:39
Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı! Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı! 00:38
Torrent: Hiç memnun değilim Torrent: Hiç memnun değilim 00:37
Aslan İzmir'de Kerem'le kükredi! Aslan İzmir'de Kerem'le kükredi! 00:37