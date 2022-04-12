Trabzonspor'un eşi benzeri yok! Devleri solladı

Son 5 haftada 3 beraberlik, 1 galibiyet alabilen, 1 kez de malup olarak 9 puan kaybeden Fırtına, buna rağmen Avrupa'nın 11 önemli ligi arasında hemen arkasındaki rakibine en çok puan farkı atan takım durumunda. Abdullah Avcı'nın talebeleri, istatistikleri alt üst ederek şampiyonluğa koşuyor. Fransa'yı bu alanda Fransa Ligue 1'den PSG ve Real izliyor. 71 puandaki Paris devi, Marsilya'nın 12 puan önünde bulunuyor. İSPANYA'da da Real Madrid Barcelona'ya 12, İtalya'da Milan İnter'e 2, Almanya'da Bayern Münih Borussia Dortmund'a 9, İngiltere'de ise Manchester City Liverpool'a 1 puan fark atabildi. Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığın da ise zirvede yer alan kulüpler arasında en fazla puan toplayan takım ise 74 puanla Manchester City oldu. İngiliz temsilcisini 72'şer puanı hanesine yazdıran Trabzon ile Real Madrid takip etti. Paris Saint Germain 71, Bayern 69 ve Milan 68 puanı hanesine yazdırdı.



FENERBAHÇE'YI SOLLAYACAK

Türkıye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı ezeli rakip Fenerbahçe'ye ait. Sarı Kanarya, 1967-68, 69-70 ve 2013-14'te bitime 3 hafta kala (27 Nisan) mutlu sona ulaşmıştı. Karadeniz devi bu rekoru kırmaya çok yakın.



PUAN FARKI REKORU KAPIDA

Trabzonspor'un en çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru şansı da sürüyor. Ligin bitimine 6 hafta kala 13 puanlık fark yakalayan Karadeniz devi, 12 puanlık rekorun da önünde bulunuyor. Galatasaray, 1987-88'de 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçmişti.



ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Spor Toto Süper Lig'de 32 hafta sonunda 72 puana ulaşan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan edeceği haftalara girdi. 32 haftada 21 galibiyet, 9 beraberlik alan ve sadece 2 kez kaybeden Fırtına bu hafta sonu şampiyon olabilir. Bordomavililer, Süper Lig'de tarihin en erken şampiyonu olarak yeni bir rekor kırmak ve tarih yazmak istiyor. Bunun için de elinde bir şansı var.



İşte senaryolar:

SENARYO 1: Trabzonspor, öncelikle cuma günü Karagümrük'ü Akyazı'da yenmeli. Ardından Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye, Konya da evindeki Gaziantep FK'ye mağlup olursa puan farkı 16 ve 17'ye çıkacağı için bordo-mavililer mutlu sona ulaşacak.



SENARYO 2

Fenerbahçe ve Konya berabere kalırlarsa da bordo-mavililer şampiyonluğunu resmi olarak ilan edecek. Sarı-lacivertlilerle 15, yeşil-beyazlı ekip ile ise puan farkını 16 yapacak Trabzon, 5 hafta önceden Süper Lig'in en büyüğü olduğunu ilan edecek.