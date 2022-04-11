Trabzonspor taraftar gruplarından Abdullah Avcı'ya çağrı!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 32 hafta sonucunda liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor camiasında şampiyonluk hareketliliği başladı. Bordo-mavili ekipte son haftarlarda yaşanan puan kayıplarının ardıdnan takımı motive etmek isteyen taraftarlar da harekete geçti. Şampiyonluk yolunda takıma tam destek veren Trabzonspor taraftarları, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile Karagümrük maçı öncesi yapılacak idmanın Akyazı'da statyumda yapılmasını ve taraftarın takımla bir araya gelmesini istedi.

"ABDULLAH HOCA'DAN RİCAMIZDIR"

Trabzonspor taraftarlarının yaptığı ortak açıklamada ''Sandıklardan bayrakların çıkartıldığı, Hasretin Vuslat arefesinde olduğu şu günlerde, mücadele için ''Dalgalı denizleri'' seçen hocamızdan talebimizdir. Vira deyip yelken olmaya geliyoruz! Karagümrük müsabakası öncesi takımımızın idmanını Akyazı'da yapmasını, taraftarlarıyla buluşmasını istiyoruz. Abdullah Hocamızdan acil koduya ricamızdır. " ifadelerine yer verildi.





CUMA GÜNÜ OYNANACAK

Ligde 31. haftayı Gaziantep FK karşısında 0-0'lık eşitlikle noktalayan Trabzonspor'da Karagümrük maçı 15 Nisan Cuma günü Medikal Park Stadı'nda oynanacak. Bordo-mavili ekibin şampiyonluk yolunun son maçlarından olan kritik mücadele saat 20.30'da başlayacak.