Trabzonspor U19 - Beşiktaş U19 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin öncesinde iki takımın U19 takımları Gelişim Ligi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleden Trabzonspor, 4-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini 2. dakikada Ali Şahin Yılmaz, 11. dakikada Alaattin Mumci, 45+4. dakikada Yunus Emre Kobya ve 89. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı. Beşiktaş'ın sayısını 71. dakikada Koray Yağcı kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 46'ya çıkardı. Beşiktaş ise 40 puanda kaldı. Trabzonspor, ligin 28. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Beşiktaş ise 9 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.