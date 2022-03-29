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Trabzonspor'da şampiyonluk hazırlıkları! Bayraklar asıldı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de tarihin en erken şampiyonluğuna ulaşmak için kolları sıvayan Trabzonspor'da bir yandan hazırlıklar da başladı. 30. haftada Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak bordo-mavililerin resmi hesabından, dünyanın dört bir yanında bayrakların asıldığı fotoğraflar paylaşıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 16:13
Trabzonspor'da şampiyonluk hazırlıkları! Bayraklar asıldı

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor şampiyonluk hedefine adım adım yaklaşıyor. Doludizgin yoluna devam eden bordo-mavililer, rakipleriyle arasındaki puan farkını açmaya devam ediyor. 30. haftada Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor'da şampiyonluk hazırlıkları başladı. Kulübün resmi hesabından, dünyanın dört bir yanında bayrakların asıldığı fotoğraflar paylaşıldı.

Türkiye'de Çanakkale ile Bursa, Almanya'da Köln ve İsviçre'de Zürih'te Trabzonspor bayrakları asıldı.

İşte o paylaşım:

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