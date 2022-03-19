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Trabzonspor bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, öne geçtiği 4 maçta skoru koruyamayarak 10 puan kaybetti. Bu sezon Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'a mağlup olan bordo-mavililer ağır saha zeminlerinin kurbanı oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 13:48
Trabzonspor bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı

Süper Lig'de, Çaykur Rizespor deplasmanında Pohjanpalo'nun 3 penaltı golüyle bu sezon 2. yenilgisini alan bordo-mavililer, bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı. Bordo-mavililer, söz konusu 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi yaşadığı puan kayıplarını ise deplasman maçlarında aldı.

ANTALYA'DA VE RİZE'DE AĞIR SAHA ZEMİNİN KURBANI OLDU

Bordo-mavililer, deplasmanda öne geçtiği İttifak Holding Konyaspor maçını 2-2, Antalyaspor maçını 2-1, Fenerbahçe ile 1-1 ve son olarak Çaykur Rizespor maçında öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor, Antalya'da aşırı yağmur sonrası oluşan kötü saha zemininde meşin yuvarlakla pas yapmakta zorlanırken, Rize'de ise kar yağışı sonrası ağırlaşan zeminde isteği oyunu sergileyemedi ve penaltılar sonrası sahadan yenik ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA GERİ DÖNÜŞE İMZA ATAMADI

Bu sezon, ortaya koyduğu performansla 10 maçta geri dönüşe imza atan Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında fırsatlar yakalasa da son dakika penaltısıyla geri dönüşe imza atamadı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 6 galibiyet alırken 4 maçtan ise beraberlikle ayrıldı ve 22 puan topladı. Bu maçlar şöyle: Galatasaray (2-2) (2-1), Alanyaspor (1-1), Fenerbahçe (3-1), Çaykur Rizespor (2-1), Altay (2-1), Demir Grup Sivasspor (1-1), GZT Giresunspor (1-1), Yukatel Kayserispor (3-2) ve Göztepe (4-2)

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