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Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Marek Hamsik müjdesi! "Sakatlığı..."

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Taraftara maça gösterdiği ilgi için teşekkür eden Avcı, "Harika bir sezon geçiriyoruz. Taçlandırmamıza az kaldı." dedi. Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Marek Hamsik ile ilgili konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 18:47
Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Marek Hamsik müjdesi! "Sakatlığı..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Marek Hamsik ile ilgili müjdeyi veren Avcı, "Marek Hamsik'in sakatlığıyla ilgili güzel haberler geldi. Milli takım arasından sonra bizimle birlikte olacak." dedi.

İşte o sözler...
Abdullah Avcı: Taraftarımıza teşekkürler, biletler satışa çıktığı gün tükettiler. Savunma ve hücumu beraber yapmaya devam edeceğiz.

Şampiyon olmamıza 10 maç kaldı. Ne zaman olacağımızı tam bilmiyoruz. Bugün maç sonunda yine soyunma odasına kazanan teknik direktör olarak gitmek istiyorum. Daha şampiyon olmadık ama harika bir sezon geçiriyoruz, taçlandırmamıza az kaldı.


Rakip 3'lü oynuyordu ve 5'li karşılıyordu. Böyle de hazırlandık ve 4'lü için de hazırlandık. En fazla hava topu mücadelesi yapan bir takım. Onunla birlikte düşen topları da en fazla alan takım. Kenar ortası da en fazla yapan takım. Neler yapabileceğimize çalıştık.

MAREK HAMSIK MÜJDESİ!
"Marek Hamsik'in sakatlığıyla ilgili güzel haberler geldi. Milli takım arasından sonra bizimle birlikte olacak."

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