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Terminatör!

4 sezonda 43 gol+38 asist. Bu sezon 10 gol+9 asist. ‘Süper Sihirbaz’ Nwakaeme, 2 gole Trabzon’da kariyer rekoru kıracak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 06:50
Terminatör!

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme şimdiden 'efsaneler' arasına adını yazdırdı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018 yazında 1.1 milyon euro'ya transfer edilen tecrübeli oyuncu, bordo-mavili forma ile 4 sezonda 135 resmi maçta 43 gol atıp, 38 asist gerçekleştirdi. 'Sihirbaz', 2018-19 sezonunda 11 gol (11 asist), 2019-20'de 14 gol (11 asist), geçen sezon 7 gol (7 asist), bu sezon da 11 gol (9 asist) kaydetti. Karadeniz ekibi, Nwakaeme'nin gol attığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak 23 puan topladı. F.Bahçe'ye de ilk golünü atan ve takımının 100'üncü golü olması nedeniyle tarihe geçen Nwakaeme, 2 gol daha atarsa Fırtına'daki en golcü dönemine ulaşacak.

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