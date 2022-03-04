SPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da çifte hedef! Fenerbahçe'yi yenerse...

Bu sezon İstanbul'da oynadığı tüm maçları kazanan Fırtına, bu seriyi sürdürüp 5'te 5 yapmak istiyor. Bordo-mavililer, rakip sahada Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 2-0, G.Saray ve Beşiktaş'ı ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

BU FORMAYA 3 ADAY Trabzonspor'un Antalya ile oynadığı kupa maçında sağ diz alt bölgesinde kırık meydana gelen ve sezonu kapatan Hugo'nun yokluğunda bu bölge için rekabet kızıştı. Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe karşılaşması öncesi stoperde Denswil'in forması garanti. Diğer forma için Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan ve Taha Altıkardeş arasında mücadele var.