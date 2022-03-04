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SPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da çifte hedef! Fenerbahçe'yi yenerse...

Spor haberi... Süper Lig'in açık ara lideri olan Karadeniz ekibi Trabzonspor şampiyonluğa oldukça yakın... Süper Lig'de bu hafta ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, rakibini mağlup etmek isterken, 24 yıllık bir seriyi de sonlandırmak istiyor. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
SPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da çifte hedef! Fenerbahçe'yi yenerse...

Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iki farklı hedefle hazırlanıyor. Ligde son 5 maçını kayıpsız geçen ve en yakın rakibine 17 puan fark atan bordo-mavililer, Kadıköy'den galibiyetle ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor.

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da çifte hedef! Fenerbahçe'yi yenerse...

Teknik direktör Abdullah Avcı da Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı vereceği ilk sınavı kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor. Trabzonspor ayrıca ligde deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup ettiği rakibi karşısında 24 yıllık seriyi de bitirmek istiyor.

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da çifte hedef! Fenerbahçe'yi yenerse...

Geçen sezon Eddie Newton yönetiminde çıktığı maçtan 3-1 yenik ayrılan Trabzonspor, 2019-2020'de ligde 1-1 berabere kaldığı rakibini Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'de 3-1 devirmişti. Ancak ligde İstanbul'daki galibiyet hasreti devam etmişti.

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da çifte hedef! Fenerbahçe'yi yenerse...

Bu sezon İstanbul'da oynadığı tüm maçları kazanan Fırtına, bu seriyi sürdürüp 5'te 5 yapmak istiyor. Bordo-mavililer, rakip sahada Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 2-0, G.Saray ve Beşiktaş'ı ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da çifte hedef! Fenerbahçe'yi yenerse...

BU FORMAYA 3 ADAY

Trabzonspor'un Antalya ile oynadığı kupa maçında sağ diz alt bölgesinde kırık meydana gelen ve sezonu kapatan Hugo'nun yokluğunda bu bölge için rekabet kızıştı. Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe karşılaşması öncesi stoperde Denswil'in forması garanti. Diğer forma için Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan ve Taha Altıkardeş arasında mücadele var.

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da çifte hedef! Fenerbahçe'yi yenerse...

HUGO'YA JEST

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve evinde istirahat eden Hugo'yu unutmadı. Oyuncunun evine çiçek gönderen Ağaoğlu'nun bu jesti, Brezilyalı stoperi mutlu etti. Çiçeğin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Hugo, "Çok teşekkür ederim başkanım" dedi.

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