Trabzonspor'dan iki bomba transfer! Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu...

Aileleri Trabzonlu, babaları Trabzonsporlu Halil Dervişoğlu ve Ferdi Kadıoğlu için Trabzonspor'un alttan alta yaptığı çalışmalar hız kazandı. Ahmet Ağaoğlu her iki oyuncunun da kariyer planlamasında verdikleri kararla ciddi pay sahibi olan babalarıyla İstanbul'da bir görüşme yaptı.