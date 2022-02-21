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Trabzonspor'dan iki bomba transfer! Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu...

Süper Lig'de artık şampiyonluğunu ilan etmeyi bekleyen Trabzonspor, gelecek sezon için de flaş adımlar atmaya devam ediyor. Fırtına, son olarak Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı. İki yıldızın da babalarıyla ilk görüşme olumlu geçti...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:58
Trabzonspor'dan iki bomba transfer! Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu...

Aileleri Trabzonlu, babaları Trabzonsporlu Halil Dervişoğlu ve Ferdi Kadıoğlu için Trabzonspor'un alttan alta yaptığı çalışmalar hız kazandı. Ahmet Ağaoğlu her iki oyuncunun da kariyer planlamasında verdikleri kararla ciddi pay sahibi olan babalarıyla İstanbul'da bir görüşme yaptı.

Trabzonspor'dan iki bomba transfer! Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu...

Devre arasında yaptıkları genç oyuncu transferleriyle Türk futbolunun önümüzdeki 5 yılına damga vuracaklarını Halil'in babası Muzaffer ve Ferdi'nin babası Feyzullah'a anlattı. Trabzonspor'un önümüzdeki 5 yıllık süreçte en az 3 kez şampiyon olarak 2'nci yıldızı takacağına kesin gözüyle baktığını anlattı.

Trabzonspor'dan iki bomba transfer! Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu...

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Başkan Ağaoğlu, "birer Trabzonlu ve Trabzonsporlu olarak oğullarınızın bu onuru yaşamasını istemez misiniz?" diye sordu. Feyzullah Kadıoğlu da, Muzaffer Dervişoğlu da, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun planından oldukça etkilendi.

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