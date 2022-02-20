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Mensah ve N'Sakala'dan Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'ye büyük övgü! "Ligin en iyisi..."

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, maçın ilk yarısına attığı 2 golle Anthony Nwakaeme damgasını vurdu. Nijeryalı yıldızın müthiş performansına kayıtsız kalmayan Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah ile Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala ilk yarının bitişinde sosyal medya hesaplarından flaş  paylaşımlarda bulundular.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 17:01
Mensah ve N'Sakala'dan Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'ye büyük övgü! "Ligin en iyisi..."

Alanyaspor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren maça Anthony Nwakaeme damga vurdu. İlk yarıda iki gol birden kaydeden Nijeryalı golcüye Bernard Mensah ve Fabrice N'Sakala'dan övgü geldi.

MENSAH: LİGİN EN İYİSİ NWAKAEME!

Kayserispor'da forma giyen Mensah, ilk yarı sonası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ligin en iyi oyuncusu Nwakaeme" ifadesini kullandı.

N'SAKALA: BEN DE AYNISINI DÜŞÜNÜYORUM

Eski takım arkadaşı Mensah'a cevap veren Beşiktaşlı N'Sakala da, "Bravo. Ben de aynısını düşünüyorum." yazarak Nwakaeme'ye şapka çıkardı.

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