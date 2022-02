Mensah ve N'Sakala'dan Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'ye büyük övgü! "Ligin en iyisi..."

Alanyaspor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren maça Anthony Nwakaeme damga vurdu. İlk yarıda iki gol birden kaydeden Nijeryalı golcüye Bernard Mensah ve Fabrice N'Sakala'dan övgü geldi.

MENSAH: LİGİN EN İYİSİ NWAKAEME!

Kayserispor'da forma giyen Mensah, ilk yarı sonası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ligin en iyi oyuncusu Nwakaeme" ifadesini kullandı.

BEST PLAYER IN THE LEAGUE ANTHONY NWAKAEME 💥💥⚽️⚽️ 🙌🏾🙌🏾