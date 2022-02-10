Yunus Emre Sel Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi

Abdullah Avcı'nın geldiği günden bu yana en geniş rotasyonu yaptığı karşılaşmayı seyrettik. Kimisi direkt ilk 11'e, kimisi ilk 21'e transfer edilmiş bir kadroydu bu, rotasyon desek de.

Genel görüntü itibariyle, sahadaki oyuncu grubunun oyun olarak vaat ettiği şey kocaman bir belirsizlikti.



Ne takım halinde ne bireysel olarak oyunu değiştirebileceği hissini veren tek bir oyuncu bile görememesi Abdullah Avcı'nın da dikkatini çekti.

Denizlispor'un hırsı ve azmi karşısında bocalayan, bocalamasına rağmen istifini hiç bozmadan aynı tuhaf boş vermişlikle oynayan oyuncu grubunu silkelemek için Bakasetas'ı oyuna aldı.