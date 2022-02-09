Tribünlere bayrak dağıtılacak

Pazar günü saat 19.00'da İttifak Holding Konyaspor ile yapılacak karşılaşma öncesi tribünlere bayrak dağıtımı gerçekleştirilecek. Tamamen satılan biletlerle sezonun seyirci rekorunun kırılacağı maçta tribünlerde bir bütünlük ve görsel şölen hedefleniyor.



ÖRNEK PROJE

Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, "Trabzonspor 90 dakikadan fazlasıdır" sloganı ile 61 sosyal proje hazırlamıştı. Bu proje kapsamında üçüncü proje olan Sokak hayvanlarına Mama etkinliği, 'Sokaktaki dostlarımızın yanındayız' sloganıyla 1967 paket mama ile başladı. Taraftarlar Trabzon'da merkez ve mahallerde sokak hayvanlarına mama sağlıyor.