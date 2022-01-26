Pique Ahmetcan Kaplan’ı izliyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, ikinci devrede Deswil'in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan performansıyla büyük alkış aldı. Genç stoperle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye neden olan kişi ise Barcelona'nın 34 yaşındaki Dünyaca ünlü savunmacısı Gerrad Pique. Pique son yılların en ilgi çekici dijital verilerinden biri olan NFT'de (Non Fungible Token)'de Ahmet Can Kaplan'a yatırım yaptı. İspanyol futbolcu, Kaplan'ın NFT kartına 194 euro'luk yatırım yaptı. Efsane ismin bu hamlesi tüm gözleri genç oyuncuya çevirdi.