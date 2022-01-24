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Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında! "Aslan'ı batırdı"

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı son dakikada bulduğu gollerle mağlup etti. Fırtına, bu 3 puanla zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırırken Avrupa basını da galibiyete geniş yer ayırdı. İşte Fransız, İtalyan, Portekiz ve Romanya basınında çıkan o haberler... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:37
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında! "Aslan'ı batırdı"

Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte, son dakikalarda gelen gollerle alınan galibiyet için atılan manşetler;

Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında! "Aslan'ı batırdı"

L'EQUIPE (FRANSA): Trabzonspor Galatasaray'ı batırdı!

Galatasaray krize giriyor. Trabzonspor, Galatasaray'ın çok ihtiyaç duyduğu 3 puanı aldı. Cimbom üst üste 4. yenilgisini tattı.

Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında! "Aslan'ı batırdı"

TUTTO MERCATO (İTALYA): Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor!

Türkiye'nin zirvesinde hiçbir şey değişmedi. Marek Hamsik'li Trabzonspor, giderek artan bir kriz yaşayan Galatasaray'a karşı büyük maçı kazandı.

Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında! "Aslan'ı batırdı"

A BOLA (PORTEKİZ): Galatasaray'a bir yenilgi daha!

Fatih Terim gitti Torrent geldi ama Galatasaray hala yok! Yunan Bakasetas ve Bosnalı Visca, geri dönüşü sağlayarak Galatasaray'ın krizini şiddetlendirdiler.

Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında! "Aslan'ı batırdı"

DIGI SPORT (ROMANYA): Galatasaray taraftarı çıldırdı!

Trabzonspor yenilgisinin ardından, Galatasaray taraftarı çıldırdı. Başkan Burak Elmas'ın istifası istendi.

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