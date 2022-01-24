Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında! "Aslan'ı batırdı"

Trabzonspor 'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte, son dakikalarda gelen gollerle alınan galibiyet için atılan manşetler;

Galatasaray krize giriyor. Trabzonspor , Galatasaray'ın çok ihtiyaç duyduğu 3 puanı aldı. Cimbom üst üste 4. yenilgisini tattı.

TUTTO MERCATO (İTALYA): Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor!

Türkiye'nin zirvesinde hiçbir şey değişmedi. Marek Hamsik'li Trabzonspor, giderek artan bir kriz yaşayan Galatasaray'a karşı büyük maçı kazandı.