Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında! "Aslan'ı batırdı"

Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte, son dakikalarda gelen gollerle alınan galibiyet için atılan manşetler;
Trabzonspor'un Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte, son dakikalarda gelen gollerle alınan galibiyet için atılan manşetler;
L'EQUIPE (FRANSA): Trabzonspor Galatasaray'ı batırdı!
Galatasaray krize giriyor. Trabzonspor, Galatasaray'ın çok ihtiyaç duyduğu 3 puanı aldı. Cimbom üst üste 4. yenilgisini tattı.
TUTTO MERCATO (İTALYA): Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor!
Türkiye'nin zirvesinde hiçbir şey değişmedi. Marek Hamsik'li Trabzonspor, giderek artan bir kriz yaşayan Galatasaray'a karşı büyük maçı kazandı.
A BOLA (PORTEKİZ): Galatasaray'a bir yenilgi daha!
Fatih Terim gitti Torrent geldi ama Galatasaray hala yok! Yunan Bakasetas ve Bosnalı Visca, geri dönüşü sağlayarak Galatasaray'ın krizini şiddetlendirdiler.
DIGI SPORT (ROMANYA): Galatasaray taraftarı çıldırdı!
Trabzonspor yenilgisinin ardından, Galatasaray taraftarı çıldırdı. Başkan Burak Elmas'ın istifası istendi.