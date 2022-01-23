Trabzonsporlu Edin Visca Galatasaray galibiyetini yorumladı

İŞTE VISCA'NIN AÇIKLAMASI:

Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Zor bir maçtı, müthiş bir geri dönüş yaptık. İlk 45 dakika oyunu çözemedik, baskı altında basit toplar kaybettik. İkinci devre tam tersi oldu. Takımdaki herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Çok mutluyum. Trabzonspor camiası, beni yıllardır istiyordu. Onlara bu golü armağan ediyorum.

Her zaman takım için en fazlasını yapmak, yardım etmek istiyorum; gol, asist, defansa yardım etmek. Çok önemli bir goldü. Herkes bugün çok savaştı. İnandık. Dün de, bugün de konuştuk. 3 puanı çok istedik.