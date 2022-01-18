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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan flaş hamle! Kaan Ayhan'ın fiyatını düşürmek için...

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 50 puanlı lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu 3 isimle güçlendiren bordo-mavililerde stoper arayışları hız kazandı. Fırtına'nın liste başında yer alan isim ise Kaan Ayhan. Fırtına bir yandan Koray Günter için de nabız yokluyor. Bordo-mavililerin bu hamlesi İtalyan basınında yankı uyandırdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 09:33 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 09:36
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan flaş hamle! Kaan Ayhan'ın fiyatını düşürmek için...

Sözleşmesi feshedilen Edgar le'nin yerine stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan flaş hamle! Kaan Ayhan'ın fiyatını düşürmek için...

Bordo-mavililerin listesinin başında ise milli takımın da yıldızı Kaan Ayhan yer alıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan flaş hamle! Kaan Ayhan'ın fiyatını düşürmek için...

Fırtına, Kaan Ayhan'ı 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor fakat İtalya Serie A ekibi Sassuolo 8 milyon Euro'da diretiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan flaş hamle! Kaan Ayhan'ın fiyatını düşürmek için...

Alternatif isimler içinde arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Koray Günter için yapılan girişim İtalyan basınında gündem oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan flaş hamle! Kaan Ayhan'ın fiyatını düşürmek için...

İtalyan basınında yer alan haberde, Koray Günter için yapılan girişimlerin Kaan Ayhan'ın fiyatını indirebilmek için yapılmış bir hamle olarak yorumlandı.

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