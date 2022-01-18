TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan flaş hamle! Kaan Ayhan'ın fiyatını düşürmek için...

Alternatif isimler içinde arayışlarını sürdüren Trabzonspor 'da Koray Günter için yapılan girişim İtalyan basınında gündem oldu.

İtalyan basınında yer alan haberde, Koray Günter için yapılan girişimlerin Kaan Ayhan'ın fiyatını indirebilmek için yapılmış bir hamle olarak yorumlandı.