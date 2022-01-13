SPOR HABERİ - Galatasaray ve Trabzonspor'un listesindeydi! Carlos Salcedo'nun transfer ücreti belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren ve şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor, transferde de oldukça atak bir görüntü sergiliyor.
Birçok isimle temas halinde bulunan Trabzonspor, şu ana dek 3 yeni ismi resmen kadrosuna kattığını duyururken Galatasaray'ın da listesinde bulunan Carlos Salcedo'yu da gündemine almıştı.
Meksika ekiplerinden Tigres'te forma giyen ve kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacıtaraftarların "Come to Trabzonspor" çağrısı üzerine konuşmuş ve "Hem siz hem de Galatasaray beni istiyor. Sonuçta ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.