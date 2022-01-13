SPOR HABERİ - Galatasaray ve Trabzonspor'un listesindeydi! Carlos Salcedo'nun transfer ücreti belli oldu

Spor Toto Süper Lig 'de açık ara liderliğini sürdüren ve şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor , transferde de oldukça atak bir görüntü sergiliyor.

Birçok isimle temas halinde bulunan Trabzonspor , şu ana dek 3 yeni ismi resmen kadrosuna kattığını duyururken Galatasaray 'ın da listesinde bulunan Carlos Salcedo 'yu da gündemine almıştı.

Meksika ekiplerinden Tigres'te forma giyen ve kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacıtaraftarların "Come to Trabzonspor" çağrısı üzerine konuşmuş ve "Hem siz hem de Galatasaray beni istiyor. Sonuçta ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.