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SPOR HABERİ - Galatasaray ve Trabzonspor'un listesindeydi! Carlos Salcedo'nun transfer ücreti belli oldu

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürerken, 12 Ocak itibarıyla başlayan transfer sezonu sonrası temaslar sıklaşmış durumda. Hal böyleyken özellikle ligin dev kulüpleri çalışmalarını hızlandırırken, Galatasaray ve Trabzonspor Tigres forması giyen Carlos Salcedo transferinde karşı karşıya gelmişti. Birçok dev kulübünde listesinde bulunan savunmacı için Meksika ekibinin talebi belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 08:19 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 08:20
CEVDET BERKER İŞLEYEN
SPOR HABERİ - Galatasaray ve Trabzonspor'un listesindeydi! Carlos Salcedo'nun transfer ücreti belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren ve şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor, transferde de oldukça atak bir görüntü sergiliyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray ve Trabzonspor'un listesindeydi! Carlos Salcedo'nun transfer ücreti belli oldu

Birçok isimle temas halinde bulunan Trabzonspor, şu ana dek 3 yeni ismi resmen kadrosuna kattığını duyururken Galatasaray'ın da listesinde bulunan Carlos Salcedo'yu da gündemine almıştı.

SPOR HABERİ - Galatasaray ve Trabzonspor'un listesindeydi! Carlos Salcedo'nun transfer ücreti belli oldu

Meksika ekiplerinden Tigres'te forma giyen ve kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacıtaraftarların "Come to Trabzonspor" çağrısı üzerine konuşmuş ve "Hem siz hem de Galatasaray beni istiyor. Sonuçta ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

SPOR HABERİ - Galatasaray ve Trabzonspor'un listesindeydi! Carlos Salcedo'nun transfer ücreti belli oldu

Salcedo için İngiltere'nin köklü kulüplerinden Wolverhampton'ın da temaslarda bulunduğu öğrenilirken, İngiliz basınında çıkan haberlerde Tigres'in talep ettiği ücret de yazıldı.

SPOR HABERİ - Galatasaray ve Trabzonspor'un listesindeydi! Carlos Salcedo'nun transfer ücreti belli oldu

Buna göre; Şimdiye kadar kulübe ulaşan resmi bir teklifin olmadığı kaydedilirken, Meksika ekibinin oyuncusu için başlangıçta 8 milyon Dolar talep etse de fiyatı düşürdüğü ve 4 milyon Dolar'ı kabul edecekleri yazıldı.

SPOR HABERİ - Galatasaray ve Trabzonspor'un listesindeydi! Carlos Salcedo'nun transfer ücreti belli oldu

Haberde bu miktarın İngiliz kulübü Wolves için yüksek bir miktar olmadığının altı çizilirken, Brezilya kulübü Palmeiras'ın 2,5 milyon Dolar teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.

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