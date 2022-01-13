Haberler Trabzonspor SON DAKİKA - Trabzonspor'da corona virüsü şoku! Manolis Siopis... (TS spor haberi)

SON DAKİKA - Trabzonspor'da corona virüsü şoku! Manolis Siopis... (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da Yunan oyuncu Manolis Siopis'in corona virüsü testi pozitif çıktı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:08 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:24
SON DAKİKA - Trabzonspor'da corona virüsü şoku! Manolis Siopis... (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular, ısınma koşusunun ardından pas çalışması, 5'e 2 ve bölgesel antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile COVID-19 testi pozitif çıkan Siopis katılmadı.

İlk testi negatif çıkan Siopis'in ikinci testi pozitif sonuçlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

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