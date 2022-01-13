SON DAKİKA - Trabzonspor'da corona virüsü şoku! Manolis Siopis... (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular, ısınma koşusunun ardından pas çalışması, 5'e 2 ve bölgesel antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile COVID-19 testi pozitif çıkan Siopis katılmadı.
İlk testi negatif çıkan Siopis'in ikinci testi pozitif sonuçlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a hareket edecek.