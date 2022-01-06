Visca Trabzonspor'da

Süper Lig'de kasırga gibi esen ve en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un yedi puan önünde lider olan Trabzonspor, transferde de fırtına gibi. Devre arasına girmeden Fildişili sol kanat Kouassi'yi alan Karadeniz devi, dün de yılın transfer bombasını patlatarak Edin Visca'yı renklerine bağladı. Uzun yıllardır her transfer döneminde dört büyük takımın gündemine gelen 32 yaşındaki Boşnak sağ kanatta mutlu sona bordomavililer ulaştı. Aslında Trabzonspor'un Visca harekatı tam dört yıl önce başladı. O dönem imza aşamasına gelen bu transfer son anda yatmıştı.

VİSCA'YI ALABİLİR MİYİZ?

Sezon başında kadroya katılan Gervinho'nun sakatlanıp sezonu kapatmasından sonra sağ kanat için birçok isim gündeme geldi ama Avcı'nın aklında daima Visca vardı. başarılı hoca yaklaşık 2 ay önce bu düşüncesini kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan'a açtı. Avcı, "Visca'yı alabilir miyiz?" diye sordu. Ağaoğlu ve Doğan 'Alabiliriz' cevabı verdikten sonra Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Ancak o dönem takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir, Visca'yı bırakma fikrine sıcak bakmadı.

AVCI DEVREYE GİRDİ

Bu kez devreye Abdullah Avcı girdi. Gümüşdağ'ı arayan Avcı, "Bu kulübe yıllarımı verdim. Sizden kolaylık istiyorum" dedi. Gümüşdağ da bunun üzerine Trabzonspor'un ikinci görüşme talebini kabul etti ve "Fenerbahçe'nin de teklifi var ve biz 6 milyon euro bonservis bedeli istiyoruz" talebini iletti. Bordo- mavililer de ilk yaptığı teklif olan 2.5 euro'yu 3.5 milyona çıkardı. Trabzonspor yönetimi daha sonra şampiyonluk bonusu ve takas formülleri de masaya koydu. Ancak 3.5 milyon ve şampiyonluk bonusu teklifi Başakşehir için cazip bir noktaya ulaştı.

TRABZONSPOR'U İSTİYORUM

Burada Visca'nın da kendisini Türkiye'ye getiren Avcı ile tekrar çalışma isteği ve Göksel Gümüşdağ'a söylediği şu sözler etkili oldu: "Başakşehir kulübü benim hayatım için inanılmaz bir noktada. Ama ben futbol hayatımda yeni bir heyecan yaşamak istiyorum ve bunu Trabzonspor'da yaşamak istiyorum" ifadesini kullandı. Avcı ve Visca'dan gelen bu talep sonrası Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor kulübünün teklifini kabul ettiğini pazartesi günü Ahmet Ağaoğlu'na iletti ve ekledi: "Ben onay verdim şimdi artık Visca ile görüşebilirsiniz."

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Bunun üzerine Ağaoğlu, Edin Visca ile Başakşehir tesislerinde bir araya gelerek "Bizimle şampiyonluk mücadelesi vermeye hazır mısın" diye sordu. Visca da buna hazır olduğunu belirterek transfere son şeklini vermesi için menajerlerini çağırdı. Önceki gün Bosna'dan gelen menajerlerle görüşüldü ve 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Ardından Visca, takım arkadaşlarıyla ve personelle vedalaştı. 10.5 yıl turuncu-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki oyuncunun vedasında personel ve oyuncu arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

7 DAKİKADA İMZA

Daha sonra transfere resmiyet kazandırmak için Ağaoğlu ile Gümüşdağ, Başakşehir kulüp binasında bir araya geldi. Daha önceden detaylar belirlendiği için görüşme başladıktan 7 dakika sonra ıslak imzalar atıldı. Oyuncuya da ıslak imzayı atması için belgeler verildi. Belgeyi imzalayan Visca'ya da 10 dakika sonra "Sabah 09.45 uçağıyla Trabzon'a uçak biletiniz alınmıştır" mesajı gitti. Uzun yıllardır her transfer döneminde dört büyük takımın gündeme gelen Visca artık bordo-mavili takımın başarılı için ter dökecek.