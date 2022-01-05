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SON DAKİKA - Başakşehir'den Edin Visca açıklaması! Trabzonspor ve transfer...

Trabzonspor, Edin Visca'ya kavuşuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Boşnak yıldızın transferi olumlu sonuçlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda her konuda anlaşma sağlandı. Başakşehirden yapılan açıklamada; İki kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Ağağolu'nun 16.00'da basının karşısına geçecekleri duyuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 13:49
SON DAKİKA - Başakşehir'den Edin Visca açıklaması! Trabzonspor ve transfer...

Trabzonspor bir süredir transfer çalışmalarını sürdürdüğü Edin Visca'da mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Boşnak futbolcunun kulübü Başakşehir ile bütün pürüzleri giderdi. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, iki kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Ağağolu'nun 16.00'da basının karşısına geçecekleri duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün saat 16.00'da stadımızda basın açıklaması yapacaklardır. Basın mensuplarının Covid-19 önlemlerine dikkat etmeleri rica olunur.

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