Visca an meselesi

Süper Lig'de 7 puan farkla lider olan Karadeniz devi, transferde de fırtına gibi esiyor. Henüz ilk devre bitmeden 27 yaşındaki Fildişili sol kanat Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan Trabzonspor, uzun yıllardır peşinde olduğu Edin Visca bombasını da patlatmak üzere... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği 32 yaşındaki sağ kanat için daha önce Başakşehir kulübüyle iki kez görüşüldü ancak anlaşmaya varılamadı. Çünkü bordo-mavililer kapıyı 2 milyon euro ile açarken, Başakşehir 7 milyon euro talep etmişti. Aradan geçen zaman içerisinde rakamsal farklılıklar bir miktar kapanırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan, işi bitirmek için dün gerekli adımları attı.



BU SEZON 9 ASİST



Buna göre Visca için yaklaşık 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo-mavililer, 31 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. İki kulüp arasında ödeme planı konusunda yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Hatta tecrübeli futbolcunun bugün Trabzon'a gideceği dile getiriliyor. Trabzon'a 2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar Sarajevo takımından transfer edilen Visca, İstanbul ekibinde 11. sezonunu yaşıyor. Bosnalı oyuncu, 11 sezonda çıktığı 398 maçta 110 gol attı, 118 asist yaptı. Visca bu sezon ise Medipol Başakşehir forması ile 19 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Bugün bu transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu dile getiriliyor.



Yunus Emre SEL



228 GOLE DİREKT ETKİ



Başakşehir'e 2011'de transfer olan Edin Visca, sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı. Bugüne kadar Süper Lig'de 398 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 110 gol atarken 118 golün de hazırlayıcısı oldu.



TAM PROFESYONEL



Edin Visca sahada tam bir profesyonel… Öyle ki ne sarı kart cezalısı oldu ne de kırmızı kart gördü. Bir sezonda en fazla 3 sarı kartı olan 31 yaşındaki oyuncu, özel izinle takımından sadece 2 maç ayrı kalmıştı.



BÜYÜKLERİ AFFETMİYOR



Bosnalı yıldız Edin Visca; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 62 maçta 12 gol attı ve 21 asist yaptı. Beşiktaş maçlarında 2 gol, 7 asist; Trabzonspor karşılaşmalarında 14 maçta 5 gol, 5 asistlik değere ulaştı. Fenerbahçe ile oynanan 17 maçta 2 gol, 4 asist; Galatasaray'a karşı ise 15 maçta 3 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Visca inanılmaz verimli futbolu ile biliniyor.



ABDULLAH AVCI ÇOK İSTEDİ



2010-11'de 400 bin euro karşılığında Başakşehir'e imza atan Visca'yı teknik direktör Abdullah Avcı çok istedi. Transfer sürecinde birçok kez Boşnak yıldız ile görüşen başarılı hoca, eski öğrenciyle yeniden buluşmak için geri sayıma geçmiş durumda. Boşnak futbolcu Edin Visca'nın da bu süreçte Başakşehir yönetimine "Trabzonspor'a gitmek istiyorum. Başka takımlar da beni istiyor olabilir ancak ben bordo-mavili formayı giymeyi tercih ederim" ifadesini kullandı.



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Visca kariyerinde 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Bosna Ligi şampiyonluğu, 1 defa da Bosna Kupası kazandı. 3 kupa kaldırdı.

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Edin Visca, 9 asistle Süper Lig'de ilk sırada bulunuyor.