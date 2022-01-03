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TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca transferinde flaş gelişme! İmzayı atıyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Trabzonspor, transferde bombayı patlatıyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe ile girdiği Edin Visca yarışında mutlu sona çok yaklaştı. Boşnak yıldızın transferi için Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor'un, Visca'ya ödeyeceği ücret de belli oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 19:39
TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca transferinde flaş gelişme! İmzayı atıyor

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den Edin Visca kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Visca için yaklaşık 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavililer, 31 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca transferinde flaş gelişme! İmzayı atıyor

NTV Spor'un haberine göre; iki kulüp arasında ödeme planı konusunda yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca transferinde flaş gelişme! İmzayı atıyor

2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar Sarajevo takımından transfer edilen Visca, İstanbul ekibinde 11. sezonunu yaşıyor. Bosnalı oyuncu, 11 sezonda çıktığı 398 maçta 110 gol attı, 118 asist yaptı.

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