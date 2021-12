Ertuğrul Doğan: Hesabı bu yıl göreceğiz

Trabzonspor'da asbaşkan Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Doğan, Abdullah Avcı'nın gelişiyle takımın çehresinin değiştiğini belirtti. Başarılı idareci "Hocamız da biz de hak etmediğimiz şeyler yaşadık. İkimizin de Türk futbolundan alacağımız var. Birbirimize katacağımız çok şey var. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz" ifadelerini kullandı. Doğan maç maç gittiklerini ve henüz hiçbir şey kazanmadıklarını kaydetti. Sezon sonuna kadar dikkatli ve sağ duyulu şekilde hareket edeceklerini söyledi.

AVCI İLE ÇALIŞMAK KEYİFLİ

Ertuğrul Doğan şöyle konuştu: "Abdullah Avcı ile çalışmak bizim için büyük keyif. O da burada çalıştığı için mutlu. Hocamızın kariyeri tartışılmaz. Teknik-taktiğin dışında insani yönden de çok değerli biri. O ve ekibi yüreklerini ortaya koydular. Herkesin alkışlayacağı bir takım oluşturdu. İnşallah bu büyük hikayenin sonunda camiamızın özlemi sona erecek"

HER GÜN PUAN DURUMUNA BAKIYORUZ

"Eğer ki o hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşırsak hemen yeni hedeflerin peşine koşmak istiyoruz. Tabii ki şehrimizin heyecanını anlıyoruz. Gerçi biz de heyecanlıyız. Her gün puan durumuna biz de bakıyoruz. Ama o hataya düşmemiz, insanların 'olduk' hissine kapılmasına izin vermememiz lazım. En başta taraftarımızın, her zamanki gibi yine takımına tam anlamıyla sahip çıkması lazım"

OLMAMIZ GEREK

"Gönül ister ki Trabzonspor'u her yıl Şampiyonlar Ligi'ne giden, buralarda ciddi mücadele veren bir takım haline getirebilsek. Trabzonspor kulübünün her yıl buralarda mücadele etmesi, her yıl şampiyonluğa oynaması lazım. Her yıl zirveye oynayan, zirvede kalması gereken bir takım yaratmalıyız. Ama birçok dengeyle beraber oraya gitmemiz lazım."

NELER DEDİ?



Dayılarım (Bülent, Coşkun ve Güngör Şahinkaya) Trabzonspor'da futbol oynadı, yöneticilik yaptılar. Ben de Trabzonspor'un soyunma odasında büyüdüm.

Rahmetli dayım Bülent Şahinkaya "Hiç kimse Trabzonspor'un ona yaptığı iyilikten daha büyük iyiliği Trabzonspor'a yapamaz" demişti. Yöneticilik yaparken bu söz her zaman aklımdadır.

2010-11'de kazandık ama kupayı alamadık. Bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz.

Bizim aklımızdaki tek şey, şehrin konsantrasyonunu fazlaca artıracak veya kaybettirecek herhangi bir şeye sebebiyet vermemek.

Üzerimize düşen tüm takviyeleri devre arasında kadroya katacağız. Ondan sonra iş Abdullah Avcı'ya geçecek. Eti senin kemiği bizim diyeceğiz.