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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan stoper harekatı! Ingason, Mbemba ve Veljkovic...

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısını ezeli rakiplerine fark atarak zirvede tamamlayan Trabzonspor, ocak ayı için transfer çalışmalarına başladı. Sezonu kapatan Edgar IE'nin yerine stoper arayışlarına hız veren bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda 3 ismi gündemine aldı. İşte o futbolcular ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan stoper harekatı! Ingason, Mbemba ve Veljkovic...

Trabzonspor'da devre arası transferi bir hayli hareketli geçecek... Bordo-Mavililer sol bek, sağ kanat ve stoper transferi için yoğun mesai harcıyor... Yönetimin öncelikli hedefi ise stoper transferi... Edgar Ie'nin sezonu kapatmasından sonra arayışlara başlayan Karadeniz Fırtınası, 3 aday belirledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan stoper harekatı! Ingason, Mbemba ve Veljkovic...

Takvim'in haberine göre; Trabzonspor, PAOK'un İzlandalı stoperi Sverrir Ingi Ingason, Werder Bremen'in Sırp stoperi Milos Veljkovic ve Porto'nun Kongolu yıldızı Mbemba'nın menajerleri ile temas kurdu. 3 oyuncunun sözleşmesi de sezon sonu sona eriyor... Yönetim kısa süre içinde biriyle anlaşacak...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan stoper harekatı! Ingason, Mbemba ve Veljkovic...

Ayrıca bir de yerli stoper transferi gündemde... Bordo-Mavililer Polonyalı sol bek Puchacz ile tüm konularda anlaştı. Kulübü Union Berlin'in istediği 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu alt seviyelere çekilirse bu transfer kısa süre içerisinde sonuçlandırılacak. Ancak kulüple aradaki bazı rakamsal farklılıklar devam ediyor. Trabzonspor scout ekibinin Puchacz için, "Yetenekli, mevkiinde güçlü, pozisyon bilgisi iyi ve gelişime açık" raporu verdiği öğrenildi.

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