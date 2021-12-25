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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sakın teşebbüs etmeyin!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ortada dolaşan söylentiler üzerine konuşmak istiyorum. 2019-20'nin senaryosunu raftan indirip, önümüze koymaya çalışıyorlarsa. Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 22:27
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sakın teşebbüs etmeyin!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ortada dolaşan söylentiler üzerine konuşmak istiyorum. 2019-20'nin senaryosunu raftan indirip, önümüze koymaya çalışıyorlarsa. Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin." dedi.

İşte o sözler;

"İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için ilk yarı bitti. Ortada dolaşan söylentiler üzerine konuşmak istiyorum. 2019-20'nin senaryosunu raftan indirip, önümüze koymaya çalışıyorlarsa. Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin."

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