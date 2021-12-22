TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sol beke Caner Erkin

Trabzonspor sezon başında sol bek mevkii için İsmail Köybaşı'yı almıştı. Ancak bu oyuncunun yeterli bir performans sergileyememesi üzerine asıl pozisyonu orta saha olan Anders Trondsen ile stoperde oynayan Stefano Denswil bu bölgeye kaydırılmıştı.

Bruno Peres dahi sol bekte oynamıştı. Karadeniz devinin devre arasında sol bek mevkiine bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yabancı kuralı düşünüldüğünde bordo-mavili ekibin yerli bir isme yönelmesi daha yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Trabzonspor'un bir süredir Karagümrük'ün sol beki Caner Erkin ile ilgilendiği belirtiliyor. Ancak yönetim cephesinden gelen haberlere göre Trabzonspor, 33 yaşnıdaki oyuncu için henüz bir girişimde bulunmadı.