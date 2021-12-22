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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sol beke Caner Erkin

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay'ı deplasmanda 2-1'lik skorla deviren Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon başı da gündeme gelen 33 yaşındaki Caner Erkin'in adı Fırtına ile anılıyor. Henüz resmi bir girişim ise yok. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sol beke Caner Erkin

Trabzonspor sezon başında sol bek mevkii için İsmail Köybaşı'yı almıştı. Ancak bu oyuncunun yeterli bir performans sergileyememesi üzerine asıl pozisyonu orta saha olan Anders Trondsen ile stoperde oynayan Stefano Denswil bu bölgeye kaydırılmıştı.

Bruno Peres dahi sol bekte oynamıştı. Karadeniz devinin devre arasında sol bek mevkiine bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yabancı kuralı düşünüldüğünde bordo-mavili ekibin yerli bir isme yönelmesi daha yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Trabzonspor'un bir süredir Karagümrük'ün sol beki Caner Erkin ile ilgilendiği belirtiliyor. Ancak yönetim cephesinden gelen haberlere göre Trabzonspor, 33 yaşnıdaki oyuncu için henüz bir girişimde bulunmadı.

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