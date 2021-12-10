Marek Hamsik İspanyol basınına konuştu! "İstanbul takımları..."

Süper Lig'de sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Marek Hamsik, gösterdiği performansla Fırtına'nın lider olmasında büyük pay sahibi oldu. İspanyol basınından Marca, Slovak yıldız ile Trabzonspor ve Napoli günlerine dair bir röportaj gerçekleştirdi.

"Akdeniz kıyılarında bir efsane olan Marek Hamsik, Güney İtalya'nın tutkusunu Karadeniz'de buldu. Trabzonspor, Türkiye'de İstanbul'un tekelini kırıyor. Kuzeyin egemenliğine son vermek daha önce Serie A'da yaşanmış bir hikaye. Hamsik, şimdi de Trabzonspor'da futbol devriminin lideri konumunda. Bu ona kendisini evinde gibi hissettiriyor.

"BENİ İLK ARAYAN TRABZONSPOR'DU"

Beni ilk arayan onlardı ve ben doğrudan imza attım. Temsilcimle konuştum ve ona Euro 2020'den önce imza atmak istediğimi söyledim. Verdiğim karardan dolayı mutluyum.

"LİGİ KAZANMAK İNANILMAZ OLACAK"

Evet. İnsanların hayatı yaşama coşkusundan dolayı çok benzer. Beşiktaş'ı sahasında 2-1 yendikten sonra şehirde oluşan ortamı gördük. Henüz yolun başındayız ancak ligi kazanmak inanılmaz olacak.

"NAPOLI'Yİ TAKİP EDİYORUM"

Bütün maçları takip ediyorum. İyi rekabet ediyorlar ve bence amaç Serie A'yı kazanmak olmalı. Napoli'de şampiyonluğa yakındım. Trabzonspor'daki hayalim de şampiyonluk yaşamak.





"DORTMUND'A GİDEBİLİRDİM"

Takım arkadaşlarım ve hayranlarım bana İtalyanca olarak Grande lakabıyla sesleniyor. Çin'e gitmeseydim kariyerim boyunca Napoli'de kalırdım. Çünkü mutluydum ve harika bir kulüpte oynuyordum. Ayrıca Borussia Dortmund'a da imza atabildim. Benimle iletişime geçtiler ve spor direktörü ile görüştüm ama sonunda Napoli ile sözleşme yeniledim. Artık Trabzonspor'a konsantre oldum ve kararlarımdan memnunum.

"MARADONA'YI ÖZLÜYORUZ"

Çok üzücüydü. Diego şehrin bir parçası ve herkes onu özlüyor. Onunla birlikte olma şansım vardı. İyi bir ilişkimiz oldu. Maradona'yla ilgili çok güzel anılarım var.





"BÜYÜK BİR FIRSATIMIZ VAR"

Lige çok iyi başladık ve büyük bir fırsatımız var. Ancak avantajımız hiçbir şey ifade etmiyor. Çalışıp odaklanmalıyız.

"AVRUPA'DA OYNAMAMAMIZ AVANTAJ"

Biz Avrupa'da oynamıyoruz ve onlar oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde enerji harcadılar ve bu bizim için iyi. Antrenman yapabilir, dinlenebilir ve maçlara iyi hazırlanabiliriz.

"SAÇIM BENİM BİR PARÇAM"

Bu benim tarzım ve futbol oynadığımdan beri bu benim saç stilim. Biri Hamsik deyince herkes beni saçımdan tanır. Bu benim bir parçam.





"ZIDANE VE NEDVED'E HAYRANDIM"

Pep Guardiola Barcelona'yı çalıştırırken onun oyun tarzını gerçekten beğeniyordum. Sevdiğim bir teknik adam.

Zinedine Zidane'a ve ülkeme yakınlığı nedeniyle Pavel Nedved'e hayrandım.