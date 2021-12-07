Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Hollandalı golcü Bas Dost için devrede

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Hollandalı golcü Bas Dost için devrede

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 39 puanlı lideri Trabzonspor devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililerde golcü harekatı başladı. Belçika basınında yer alan haberde Trabzonspor'un Club Brugge forması giyen Bas Dost için devreye girdiği iddia edildi. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 14:59
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Hollandalı golcü Bas Dost için devrede

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibinin 12 puan önünde yer alan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Hollandalı golcü Bas Dost için devrede

Jean Evrard Kouassi ile anlaşma sağlayan bordo-mavililer için flaş bir iddia gündeme geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Hollandalı golcü Bas Dost için devrede

Belçika basınında yer alan haberde Trabzonspor'un Club Brugge forması giyen Bas Dost için devreye girdiği iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Hollandalı golcü Bas Dost için devrede

Haziran 2022'de sözleşmesi sonra erecek futbolcunun devre arasında da takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu yazıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Hollandalı golcü Bas Dost için devrede

Haberde Trabzonspor'un yanı sıra Hollanda ekibi Feyenoord'un da Bas Dost için devrede olduğu iddia edildi.

DİĞER
Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında mı geçecek? "Büyük mucize olur"
Saba Tümer yeni yaşını çıplak garsonlarla kutladı yaşananlar gizli tutuldu! Kahkahalarıyla ortalığı inleten sunucuya bakın 'Saba'hlar olmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor