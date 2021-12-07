TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Hollandalı golcü Bas Dost için devrede

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibinin 12 puan önünde yer alan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibinin 12 puan önünde yer alan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Jean Evrard Kouassi ile anlaşma sağlayan bordo-mavililer için flaş bir iddia gündeme geldi.
Belçika basınında yer alan haberde Trabzonspor'un Club Brugge forması giyen Bas Dost için devreye girdiği iddia edildi.
Haziran 2022'de sözleşmesi sonra erecek futbolcunun devre arasında da takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu yazıldı.
Haberde Trabzonspor'un yanı sıra Hollanda ekibi Feyenoord'un da Bas Dost için devrede olduğu iddia edildi.