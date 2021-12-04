Fırtına'ya rekoru getiren galibiyet | Trabzonspor - Adana Demirspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadı'nda hakem Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşmayı bordo-mavililer 2-0'lık skorla kazandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Nwakaeme ve Hamsik kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 39'a çıkardı, Adana Demirspor ise 20 puanda kaldı.



ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Trabzonspor Adana Demirspor karşılaşmasında aldığı 3 puanla Süper Lig'deki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Bordo-mavililer ligin 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

26 YILLIK REKOR KIRILDI

Trabzonspor Adana Demirspor'u yenerek 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kırdı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta da yenilmedi.

CORNELIUS DEVAM EDEMEDİ

Maça ilk 11'de başlayan Cornelius, 8. dakikada Adana Demirsporlu Samet ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Kaşı açılan Danimarkalı futbolcu 11. dakikada saha kenarına alındı ve oyuna Koita dahil edildi.

BAKASETAS SONRADAN GİRDİ

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Yunan futbolcusu Bakasetas, yedek kulübesinde yer aldı.

Gaziantepspor ve Vavacars Fatih Karagümrük maçında takımda forma giyemeyen Bakasetas, Adana Demirspor maçının 72. dakikasında oyuna girdi.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarları, maça ilgi gösterdi. Bordo-mavili takımın karşılaşması öncesi kombine kartlarla birlikte 33 bin bilet tükendi.

Taraftarlar, maç öncesi Abdullah Avcı'ya da sevgi gösterilerinde bulundu.