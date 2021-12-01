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Trabzonspor'da rekorlar haftası! Adana Demirspor maçında...

Trabzonspor Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demir’e kaybetmezse 26 maçlık rekorunu kıracak . Fırtına'nın ayrıca 15. haftalar itibarıyla en çok puan topladığı sezon olacak. Abdullah Avcı da 27 maç kaybetmeyerek kişisel rekorunu aşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da rekorlar haftası! Adana Demirspor maçında...

Trabzonspor'da Adana Demirspor karşısında tek hedef yine 3 puan. Bordo-mavililer sahalarında konuk edecekleri Güney temsilcisini devirmeleri halinde 1 rekor kıracak.

Yenilmediği taktirde ise 2 rekor gelecek. Fırtına kazanırsa 15. haftalar itibarıyla ilk defa 39 puana ulaşacak. 1995- 96 sezonundaki 38 puanlık rekorunu tarihe gömecek. Karadeniz devi, Adana Demir'i mağlup eder veya maç berabere biterse ise çifte rekor birden gelecek.

26 maçlık yenilmezlik rekorunu geçen hafta egale eden Fırtına böylece serisini 27'ye çıkararak 1995-96 sezonunu sollayacak. Ayrıca Abdullah Avcı da yenilmezlik serisini 27 karşılaşmaya çıkararak bireysel rekorunu tarihin tozlu sayfalarına gönderecek. Yeni bir rekorun sahibi olacak.

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