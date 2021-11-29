TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına İspanya basınında gündem oldu! "Eşsiz bir kulüp" (TS spor haberi)

Süper Lig'de namağlup lider bir şekilde devam eden Trabzonspor'un yükselişi İspanya basınında gündem oldu. MARCA, Avrupa'da da yükselişi çok konuşulan bordo mavili takımın başarılarının yer aldığı detaylı bir haber derledi.

Bu haberde, "Coğrafi konumu ve İstanbul'un egemenliğine karşı koyan asi karakteriyle Süper Lig'in lideri Trabzonspor, eşsiz bir kulüp" ifadeleri kullanıldı.



Trabzonspor'un başarısındaki en büyük pay sahibi olarak gördüğü Abdullah Avcı'nın görüşlerini alan MARCA, Avcı'nın yaptığı şu açıklamaları paylaştı:

"Geldiğimde Trabzonspor, düşme hattına yakındı. Artıları ve eksileri inceleyip zor kararlar aldık. Ortam düzeldi, takımın enerjisi arttı ve her şeyde doğru yöne ilerledik. Benim için sahadaki organizasyon çok önemli. Uyumu sağlamak önemli olsa da felsefe anlamında da topa sahip olmalıyız ki bu konuda da Guardiola, önemli bir model"

"Trabzonspor, taraftarları kulüp için o kadar derin duygular besliyorlar ki bu her şeyi etkiliyor. Trabzon tutkudur. Taraftarların derin duyguları ile sonuçlar, bölge ekonomisini bile etkiliyor. Napoli, Boca Juniors gibi kulüplerdekine benzer bir his..."





Trabzon'un farklı bir şehir olduğunu aktaran MARCA, eşsiz bir tarihe ve coğrafi konuma sahip olduğuna da vurgu yaptı.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına da yer verildi: Oyuncularımız da halkımız gibi mücadeleci. Medeniyetlerin karışım noktası olmamız bizi konuksever kılıyor, karakterimize işleyen rekabeçi geni ruhlarımıza taşıyor. Trabzon böyledir. Başarı dışında hiçbir şey kabul edilemez. Türkiye'de İstanbul'un egemenliğini ilk kıran takımız. Trabzonspor, bir devrimdir. Halkın kendini özdeşleştirdiği, güce karşı zaferi simgeleyen bir takımdır.



FIRTINA'NIN YILDIZ OYUNCULARININ AÇIKLAMALARINA DA YER VERİLDİ



Abdülkadir Ömür: Biz bir aileyiz. Trabzon'da hepimiz zirveye çıkıp yeni bir lig şampiyonluğu hayal ediyoruz.



Uğurcan Çakır: Kulübün taraftarı olan, akademide oynayan çocukların örnek aldığı kişileriz. Harika oyuncular geliyor ve biz de yerli oyuncular olarak onlarlayız. Hepimiz aynı amacın peşindeyiz.



Ahmet Ağaoğlu: Taraftarımızın tutkusu nedeniyle biz de Türkiye'nin Napoli'siyiz. Marek Hamsik de bu yüzden geldi.

Marek Hamsik: Trabzon'da Napoli'deki coşkunun aynısı var. Ligi kazanmak için büyük bir fırsatımız var. Daha erken ama kazanırsak kutlama inanılmaz olacak.

"KARADENİZ FIRTINASI..."



Trabzonspor'un iç saha maçları ise bir partiye benzetildi. 61. dakikada artan tezahüratlar ve kazanılan maç sonrasında ise dans edilmesi örnekleri verildi.

Haberin sonunda ise, "Karadeniz fırtınası şiddetle devam ediyor" ifadesi kullanıldı.