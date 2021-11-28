TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor’dan transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli Luis Nani... (TS spor haberi)

Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten yıldız futbolcu Luis Nani, Orlando'dan ayrılma kararı aldı. Ayrılığın ardından Trabzonspor harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Gervinho'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan Bordo-Mavili ekip, yerine Nani'yi getirmeye hazırlanıyor.
Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten yıldız futbolcu Luis Nani, Orlando'dan ayrılma kararı aldı. Ayrılığın ardından Trabzonspor harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Gervinho'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan Bordo-Mavili ekip, yerine Nani'yi getirmeye hazırlanıyor.
Başarılı performansıyla lige damga vuran Trabzonspor, devre arası transfer dönemine hızlı girdi. Çapraz bağları kopan Gervinho, Bordo-Mavililer'i hücum hattında zor duruma soktu. Trabzonspor tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetmeye çalışıyor.
FİZİKSEL OLARAK FORMDA
Trabzonspor, Gervinho'yu 1 milyon euro civarı bir ücretle yollamaya çalışıyor. Orlando'ya veda eden 35 yaşındaki Nani, fiziksel olarak halen çok formda.