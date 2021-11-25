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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya transfer müjdesi! İspanyollar duyurdu

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer sezon başında da istediği Real Betis'in yıldız kanat oyuncusu Cristian Tello için yeniden atağa kalktı. İspanyol basınından ise 30 yaşındaki futbolcu hakkında bordo-mavililere müjde gibi bir haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:02
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya transfer müjdesi! İspanyollar duyurdu

Trabzonspor'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Süper Lig'de liderlik koltuğunun keyfini süren bordo- mavilileri üzen gelişme Gervinho'da yaşanmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya transfer müjdesi! İspanyollar duyurdu

Çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Fildişili yıldızın yerine bir takviye yapılacak. Abdullah Avcı'nın yönetime verdiği geniş listenin ilk basamağında Cristian Tello'nun adı yazılı. Sezon başında uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak Real Betis ile birlikte bonservisinin yüzde 25'ine sahip Barcelona'nın inadı kırılmamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya transfer müjdesi! İspanyollar duyurdu

MÜJDE GELDİ!

İspanyol basını, Tello için bordo-mavililerin bir kez daha devreye girdiğini yazarken, yıldız ismin takımında sürekli yedek kalmasının transfer olasılığını artırdığına vurgu yapıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya transfer müjdesi! İspanyollar duyurdu

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; teknik direktör Pellegrinin'nin gözünden düşen İspanyol futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı ve Trabzonspor'un bu transferde en istekli kulüp olduğu aktarıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya transfer müjdesi! İspanyollar duyurdu

Haberde ayrıca bordo-mavililerin Visca ve Yarmolenko ile de ilgilendiği ancak bonservis olarak Tello'nun daha makul bir seçenek olduğu ifade edildi.

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