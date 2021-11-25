TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya transfer müjdesi! İspanyollar duyurdu

Trabzonspor'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Süper Lig'de liderlik koltuğunun keyfini süren bordo- mavilileri üzen gelişme Gervinho'da yaşanmıştı.
Trabzonspor'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Süper Lig'de liderlik koltuğunun keyfini süren bordo- mavilileri üzen gelişme Gervinho'da yaşanmıştı.
Çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Fildişili yıldızın yerine bir takviye yapılacak. Abdullah Avcı'nın yönetime verdiği geniş listenin ilk basamağında Cristian Tello'nun adı yazılı. Sezon başında uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak Real Betis ile birlikte bonservisinin yüzde 25'ine sahip Barcelona'nın inadı kırılmamıştı.
MÜJDE GELDİ!
İspanyol basını, Tello için bordo-mavililerin bir kez daha devreye girdiğini yazarken, yıldız ismin takımında sürekli yedek kalmasının transfer olasılığını artırdığına vurgu yapıldı.
Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; teknik direktör Pellegrinin'nin gözünden düşen İspanyol futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı ve Trabzonspor'un bu transferde en istekli kulüp olduğu aktarıldı.
Haberde ayrıca bordo-mavililerin Visca ve Yarmolenko ile de ilgilendiği ancak bonservis olarak Tello'nun daha makul bir seçenek olduğu ifade edildi.