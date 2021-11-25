TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya transfer müjdesi! İspanyollar duyurdu

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; teknik direktör Pellegrinin'nin gözünden düşen İspanyol futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı ve Trabzonspor 'un bu transferde en istekli kulüp olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca bordo-mavililerin Visca ve Yarmolenko ile de ilgilendiği ancak bonservis olarak Tello'nun daha makul bir seçenek olduğu ifade edildi.