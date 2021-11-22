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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na 2 takviye

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Kamerun U20 milli takımının 18 yaşındaki forvet oyuncusu Doly Djane Webua ve Kamerun A Milli Takım stoperi 22 yaşındaki Marie Laure Kong’u transfer etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 17:01
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na 2 takviye

Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz aylarda kadın futbol takımını kuracağını açıklamıştı. Yapılanmasını tamamlayan Trabzonspor Kulübü transferleri de bir bir şehre getirmeye başladı.

61saat'in haberine göre; bordo-mavili takım son olarak Kamerun'dan 2 milli oyuncuyu renklerine bağladı.

GENÇ SANTRFOR VE MİLLİ STOPER TRANSFER EDİLDİ

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Kamerun U20 milli takımının 18 yaşındaki forvet oyuncusu Doly Djane Webua ve Kamerun A Milli Takım stoperi 22 yaşındaki Marie Laure Kong'u transfer etti.

TRABZON'A GELDİLER

2 oyuncu da Trabzon'a gelirken takımla birlikte çalışmalarına başladı. Trabzonspor Kulübü'nün lisans işlemlerinin ardından transferleri resmen duyurması bekleniyor.

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