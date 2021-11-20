TV Azteca: Vela gidebilir

Kariyerini ABD’nin Los Angeles takımında sürdüren Carlos Vela’nın Trabzonspor’un yolunu tutabileceği belirtildi. Meksikalı oyuncu hakkındaki haberi TV Azteca yaptı. Çıkan haberde “Vela, yeniden Avrupa piyasasına dönebilir. 4 milyon dolarlık bir teklife ‘Evet’ diyecektir. Ayrıca Karadeniz’e bakan süper bir villa da kendisine tahsis edilecek” ifadeleri kullanıldı.
Kariyerini ABD'nin Los Angeles takımında sürdüren Carlos Vela'nın Trabzonspor'un yolunu tutabileceği belirtildi. Meksikalı oyuncu hakkındaki haberi TV Azteca yaptı. Çıkan haberde "Vela, yeniden Avrupa piyasasına dönebilir. 4 milyon dolarlık bir teklife 'Evet' diyecektir. Ayrıca Karadeniz'e bakan süper bir villa da kendisine tahsis edilecek" ifadeleri kullanıldı.