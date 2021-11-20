Haberler Trabzonspor TV Azteca: Vela gidebilir

TV Azteca: Vela gidebilir

Kariyerini ABD’nin Los Angeles takımında sürdüren Carlos Vela’nın Trabzonspor’un yolunu tutabileceği belirtildi. Meksikalı oyuncu hakkındaki haberi TV Azteca yaptı. Çıkan haberde “Vela, yeniden Avrupa piyasasına dönebilir. 4 milyon dolarlık bir teklife ‘Evet’ diyecektir. Ayrıca Karadeniz’e bakan süper bir villa da kendisine tahsis edilecek” ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
TV Azteca: Vela gidebilir
Kariyerini ABD'nin Los Angeles takımında sürdüren Carlos Vela'nın Trabzonspor'un yolunu tutabileceği belirtildi. Meksikalı oyuncu hakkındaki haberi TV Azteca yaptı. Çıkan haberde "Vela, yeniden Avrupa piyasasına dönebilir. 4 milyon dolarlık bir teklife 'Evet' diyecektir. Ayrıca Karadeniz'e bakan süper bir villa da kendisine tahsis edilecek" ifadeleri kullanıldı.
DİĞER
Ses yarışması ile ünlenen Ferah Zeydan'ın son hali ağızları açık bıraktı! 70 kilo vermişti...
Eda Ece'den Danilo Zanna iddialarına şoke eden yanıt! O gerçeği en iyi bilen...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor