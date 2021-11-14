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Trabzonspor Carlos Vela ve Cristian Tello için devrede

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Spor Toto Süper Lig'de 30 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Bordo-mavililer devre arasında yapacakları takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Fırtına'da gündeme gelen son isimler ise Cristian Tello ve Carlos Vela oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor Carlos Vela ve Cristian Tello için devrede

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililer Cristian Tello ve Carlos Vela için devreye girdi.

Trabzonspor Carlos Vela ve Cristian Tello için devrede

MENAJERLER İSPANYA'YA GİDECEK

Trabzonspor Kulübü adına menajerler Cristian Tello pazarlıkları için önümüzdeki hafta İspanya'ya gidecek.

Trabzonspor Carlos Vela ve Cristian Tello için devrede

Burada hem Real Betis hem de Barcelona ile pazarlık masasına oturulacak. Sözleşmesi sezon sonu bittiği için uygun bir bedelle transferi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Trabzonspor Carlos Vela ve Cristian Tello için devrede

BU SEZON NE YAPTI?

Cristian Tello, Real Betis formasını ligde 8, Avrupa Ligi'nde 1 defa taşıdı. Sadece 1 golü var, asisti bulunmuyor. 9 maçta 1 defa ilk 11 başladı.

Trabzonspor Carlos Vela ve Cristian Tello için devrede

VELA BOMBASI

Bordo-mavili ekibin gündemindeki isimlerden biri de Carlos Vela. 32 yaşındaki oyuncu Arsenal'den Real Sociedad'a geçtikten sonra kariyerini iyice parlattı.

Trabzonspor Carlos Vela ve Cristian Tello için devrede

Birçok Avrupa devini peşinde koşturmasına rağmen 3 yıl önce sürpriz şekilde rotasını ABD'ye çevirdi ve Los Angeles FC'ye transfer oldu.

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