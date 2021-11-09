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SPOR HABERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklması! "Gervinho..."

Spor haberi... Trabzonspor'un Göteborg'dan kadrosuna kattığı Slovak yıldız Marek Hamsik, ülkesine verdiği bir röportajda açıklamalarda bulundu. Trabzonspor seçiminden dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ile sözleşme imzalamadan önce Gervinho ile konuştuğunu belirtti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 11:16
SPOR HABERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklması! "Gervinho..."

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, ülkesine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kariyerinin 800. maçına çıkması ile ilgili konuşan Hamsik, Trabzonspor'a transferinde Gervinho ile görüşmesinin de etkili olduğunu söyledi.

SPOR HABERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklması! "Gervinho..."

HAMSİK'İN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR...
"Trabzonspor seçimimden dolayı çok memnunum. Kulübün iyi gitmesi ve birinci olmamız gerçeğinden daha da memnunum. Hafta sonu çok zorlu bir maç kazandık. Şimdiye kadar kazanma sürecindeyiz. Böyle devam edeceğiz. Puanlar alacağız."

SPOR HABERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklması! "Gervinho..."

"Maç kişisel olarak benim için çok önemliydi. Çünkü 800'üncü maçıma çıktım. Böyle bir seviyede inanılmaz bir sayı. Bir sonraki maça odaklanacağım. Çok çalışmamız ve odaklanmamız gerekiyor."

SPOR HABERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklması! "Gervinho..."

"Sözleşme imzalamaya gittiğimde benden önce sözleşmeyi imzalayan Gervinho ile görüşmelerim oldu. Yöneticilerle görüştüm. Hedeflerden bahsettiler. Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Burada mutluyum."

SPOR HABERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklması! "Gervinho..."

"Sezon öncesi ligi kazanmak istediğimizi konuşmuştuk, Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Zafere sevinilir ama biz oyucuların coşkusu bir, iki gün sürer. Ardından diğer maçların konsantrasyonu gelir."

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