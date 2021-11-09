SPOR HABERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklması! "Gervinho..."

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, ülkesine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kariyerinin 800. maçına çıkması ile ilgili konuşan Hamsik, Trabzonspor'a transferinde Gervinho ile görüşmesinin de etkili olduğunu söyledi.

HAMSİK'İN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR...

"Trabzonspor seçimimden dolayı çok memnunum. Kulübün iyi gitmesi ve birinci olmamız gerçeğinden daha da memnunum. Hafta sonu çok zorlu bir maç kazandık. Şimdiye kadar kazanma sürecindeyiz. Böyle devam edeceğiz. Puanlar alacağız."