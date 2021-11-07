TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sinyali vermişti! Fırtına'da sol bek operasyonu başladı

Spor Toto Süper Lig 'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş 'ı 2-1'lik skorla deviren Trabzonspor 'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, "Sol tarafta 3-4 oyuncu kullandık bu zamana kadar. Trondsen uzun bir sakatlıktan çıktı. Devre arasında burasıyla ilgili bir çalışmamız var." ifadelerini kullanmıştı.