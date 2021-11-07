TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sinyali vermişti! Fırtına'da sol bek operasyonu başladı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla deviren Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla deviren Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, "Sol tarafta 3-4 oyuncu kullandık bu zamana kadar. Trondsen uzun bir sakatlıktan çıktı. Devre arasında burasıyla ilgili bir çalışmamız var." ifadelerini kullanmıştı.
SOL BEK POZİSYONU İÇİN ÖNCELİK UĞUR
Trabzonspor'da sol bek pozisyonu için öncelik Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi...
Bordo-mavililer 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için Sivasspor görüşme gerçekleştirecek.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor'un Uğur Çiftçi'ye olan ilgisini doğrulamıştı.
ALTERNATİF İSİM AZAROVI
Trabzonspor, Uğur Çiftçi'nin alternatifini ise Irakli Azarovi olarak belirledi.
Bordo-mavililer Uğur'dan istediği sonucu alamazsa Irakli Azarovi transferini bitirmek için uğraş verecek.