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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sinyali vermişti! Fırtına'da sol bek operasyonu başladı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla deviren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol bek pozisyonu için arayışlarını sürdüren bordo-mavililerde gündemin bir numaralı maddesi Uğur Çiftçi... Fırtına, Sivasspor'u ikna edip yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'da Uğur Çiftçi'nin alternatifi ise Irakli Azarovi. Bordo-mavililer Uğur Çiftçi'den olumlu sonuç alamazsa Gürcü futbolcu için ciddi girişimlerde bulunacak. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / ÖZEL HABER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 19:37
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sinyali vermişti! Fırtına'da sol bek operasyonu başladı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla deviren Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sinyali vermişti! Fırtına'da sol bek operasyonu başladı

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, "Sol tarafta 3-4 oyuncu kullandık bu zamana kadar. Trondsen uzun bir sakatlıktan çıktı. Devre arasında burasıyla ilgili bir çalışmamız var." ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sinyali vermişti! Fırtına'da sol bek operasyonu başladı

SOL BEK POZİSYONU İÇİN ÖNCELİK UĞUR

Trabzonspor'da sol bek pozisyonu için öncelik Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi...

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