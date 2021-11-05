TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya sürpriz transfer önerisi! Gervinho'nun yerine Moses Simon geliyor

MOSES SIMON KİMDİR?

26 yaşındaki futbolcu Moses Simon, kariyerinde Nantes'ın haricinde AS Trencin, KAA Gent ve Levante formaları giydi. Hücum hattının ileri ucunda her bölgede forma giyebilen Nijeryalı oyuncu, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 12 maçta, 1 gol ve 5 asist yaptı. Nijerya Milli Takım formasıyla 30 karşılaşmada ter döken Simon, 5 gol attı. 1.68 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.