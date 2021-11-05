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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya sürpriz transfer önerisi! Gervinho'nun yerine Moses Simon geliyor

Gervinho'nun yaşadığı ağır sakatlık sonrası sarsılan Trabzonspor'da alternatif isimler üzerine çalışmalar başladı. Deneyimli hücum oyuncusunun uzun süre formasından uzak kalacak olmasından dolayı arayışlarını hızlandıran bordo-mavililere sürpriz bir öneri geldi. Ünlü menajer William D'Avila'nın, Moses Simon'u Trabzonspor'a önerdiği iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 11:13
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya sürpriz transfer önerisi! Gervinho'nun yerine Moses Simon geliyor
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Gervinho'nun sakatlığının ardından transfer arayışına giren Trabzonspor'a flaş bir isim önerildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Nantes'ta bu sezon 12 maçta 1 gol ve 5 asistle oynayan Nijeryalı oyuncu Moses Simon'un Trabzonspor formasını giymek istediğini söyledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya sürpriz transfer önerisi! Gervinho'nun yerine Moses Simon geliyor

Bordo-mavili yöneticiler Nantes'in 5 milyon euro verdikleri ve takıma oldukça faydası dokunduğu görünen oyuncuyu nasıl alabileceklerini sordu. D'Avila, Simon'un, Nantes'ta kazandığı rakamı gösterdi. Trabzonspor'un önüne bir rakam koydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya sürpriz transfer önerisi! Gervinho'nun yerine Moses Simon geliyor

Oyuncu için bu rakamı garanti etmeleri durumunda Nantes'ı, Simon'u kendilerine satma zorunda bırakacağı sözünü verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya sürpriz transfer önerisi! Gervinho'nun yerine Moses Simon geliyor

MOSES SIMON KİMDİR?

26 yaşındaki futbolcu Moses Simon, kariyerinde Nantes'ın haricinde AS Trencin, KAA Gent ve Levante formaları giydi. Hücum hattının ileri ucunda her bölgede forma giyebilen Nijeryalı oyuncu, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 12 maçta, 1 gol ve 5 asist yaptı. Nijerya Milli Takım formasıyla 30 karşılaşmada ter döken Simon, 5 gol attı. 1.68 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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