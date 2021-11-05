TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya sürpriz transfer önerisi! Gervinho'nun yerine Moses Simon geliyor

Gervinho'nun sakatlığının ardından transfer arayışına giren Trabzonspor'a flaş bir isim önerildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Nantes'ta bu sezon 12 maçta 1 gol ve 5 asistle oynayan Nijeryalı oyuncu Moses Simon'un Trabzonspor formasını giymek istediğini söyledi.
Bordo-mavili yöneticiler Nantes'in 5 milyon euro verdikleri ve takıma oldukça faydası dokunduğu görünen oyuncuyu nasıl alabileceklerini sordu. D'Avila, Simon'un, Nantes'ta kazandığı rakamı gösterdi. Trabzonspor'un önüne bir rakam koydu.
Oyuncu için bu rakamı garanti etmeleri durumunda Nantes'ı, Simon'u kendilerine satma zorunda bırakacağı sözünü verdi.