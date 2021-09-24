TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Konyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor genelde topa sahip olduğunda, rakip alanda oynadığında hücum kalitesini ve farklılığını öne koyan bir takım. Kaleden uzaklaştığınız zaman farklı oyun oynamanız gerekir. Burada topsuz alana koşucu oyuncularla dripling beceresi olan oyuncu tercihleri olması gerekirdi. İlk yarıda Berat'ı stoper yapmak yerine hemen oyuna müdahale ile Hüseyin'i stopere çekip, bununla beraber Abdülkadir Ömür ve Cornelius'u oyundan çıkararak Nwakaeme'nin santrfor olduğu, sol çizgide özellikle maçın ilk yarısında orayı Skubic ile çok iyi kullanan Konyaspor'a karşı o bölgeyi kapatmak, İsmail gibi savunma zaafiyeti olan oyuncuya ikili yardımlar götürmek gerekliydi.

Nwakaeme'yi santrfor yapıp, sağ çizgiye Bakasetas, orta sahaya da Siopis-Hamsik değişikliği ikinci yarının ilerleyen dakikalarında Gervinho-Bakasetas değişikliğiyle hem savunma yerleşiminin merkezinin daha doğru olduğu gibi orta sahada daha dirençli görüntüsü olacaktı. Burada da kazanılan toplarla hem Nwakaeme'nin orta sahaya gelip, Gervinho ve kanatlardan Djaniny ile rakibin boş bıraktığı alanlardan hücum etme şansı da ortaya çıkardı.