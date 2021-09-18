Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu! "Savunmayla şampiyon olursun"

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Savunmanın önemine değinen Avcı, 5 haftada topladıkları 13 puanın çok değerli olduğunu söyledi.

İşte o sözler:

"Takım savunmasıyla şampiyon olursun. Hem oynadık hem de doğru savunma yaptık. Veriler çok iyi gidiyor. Bugün itibarıyla aldığımız puanlar bizi mutlu ediyor. Veriler çok iyi gidiyor. Bugün itibarıyla 13 puan. Trabzonspor oyun organizasyonu olan, keyif veren bir takım. Trabzonspor taraftarı bunu hak ediyor. Şunu duymak istemiyorum; 'İyi olacak merak etme' Biz iyiyiz zaten. Daha iyi olmaya çalışıyoruz."