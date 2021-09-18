Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrası Anastasios Bakasetas'tan taraftara Abdülkadir Ömür mesajı!

Son dakika spor haberleri: Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrası Anastasios Bakasetas'tan taraftara Abdülkadir Ömür mesajı!

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü kaydeden Anastasios Bakasetas, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'e destek verdi. Bordo-mavili taraftarlara seslenen Yunan yıldız, "Son maçla alakalı Abdülkadir Ömür'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bizi destekleyen insanlardan ricam bu uzun yolda bazen tökezleyebilir, bazen iyi maçlar bazen kötü maçlar çıkarabiliriz. Kötü anlarda onları yanımızda görmek istiyoruz." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 18:40
Son dakika spor haberleri: Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrası Anastasios Bakasetas'tan taraftara Abdülkadir Ömür mesajı!

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü kaydeden Anastasios Bakasetas, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'e destek verdi.

İşte o sözler:

"Son maçla alakalı Abdülkadir Ömür'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Trabzonspor taraftarının gözünde Trabzonsporlu futbolcular dünyanın en iyileri. Bizi destekleyen insanlardan ricam bu uzun yolda bazen tökezleyebilir, bazen iyi maçlar bazen kötü maçlar çıkarabiliriz. Kötü anlarda onları yanımızda görmek istiyoruz."

SON DAKİKA