Yenilmez armada Trabzonspor!

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı yönetiminde Karadeniz devi, son 16 maçında 7 galibiyet, 9 beraberlik elde etti. Fırtına'nın bileği, 8 Mart'taki Aytemiz Alanya yenilgisinin ardından 192 gündür bükülmedi.



SADECE 3 MAĞLUBİYET

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde 36 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz devi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 12 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



2019-2020'Yİ YAKALAYACAK

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında mağlubiyetle ayrılmaması halinde 2019- 20 sezonundaki yenilmezlik serisini geçecek. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oynanan 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.



LİDERLİK HESAPLARI

10 puan ile averajla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Trabzonspor, ligin 5. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçında liderlik koltuğuna yeniden oturmayı planlıyor. Galatasaray maçından dersler çıkartan bordomavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, geri dönüş toplantısında oyuncularına neleri düzeltmeleri gerektiği noktasında uyarılarda bulundu.



7 İSİM OYNAYAMADI

Karadeniz devinde ligde geride kalan 4 haftada bugüne kadar hiç forma şansı bulamayan 3'ü kaleci olmak üzere 7 oyuncu yer alıyor. Erce, Arda, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Can, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz ve Salih Kavrazlı bugüne kadar hiçbir karşılaşma süre alamadı.