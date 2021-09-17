Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bakasetas şov yapıyor!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'da birçok oyuncu bireysel performansı ile ön plana çıkarken, Nwakaeme ve Bakasetas skora katkılarıyla sadece kendi takımlarının değil ligin de en önemli isimleri olmayı başardı. Ligin ilk 4 maçında 4 gol atma başarısı gösteren Nwakaeme, krallık yarışında zirveye yerleşirken, 4 maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağlayan Bakasetas da skora önemli katkılar yapan isim oldu. Formlarının zirvesinde yer alan Nwakaeme ve Bakasetas, ortaya koyduğu bu performansla tüm dikkatleri üzerine çekerken, yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşması öncesi de takımın en önemli kozları konumundalar.



LİGİN EN İYİSİ BAKASETAS

Nwakaeme performansı ile kariyerinin en iyi başlangıcına imza atarken, Bakasetas da orta sahada sağladığı defansif katkının yanı sıra ofansif anlamda aldığı sorumluluklar ile önemli bir yükü sırtladı. Yunan yıldız istatistiklerde de zirvede. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolcular arasında en çok gol katkısı yapan isim. Ligde 2 gol, 2 asistle oynayan Bakasetas, Avrupa'yı da boş geçmedi. 3 asist de orada yaptı. Yunan Milli Takımı'nda da 2 gol, 1 asistle oynuyor. 10 gole etki etti.



10 PUANA DİREKT KATKI

Ligde 4'te 4 yapan Nwakaeme'nin gol attığı bu maçlarda Trabzonspor 10 puan elde ederek, ligde averajla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada yer aldı. Alınan puanlara direkt katkı sağlayan yıldız oyuncu 1 de asist yaptı. Karadeniz ekibinin attığı 10 golün 4'ü tecrübeli futboldan geldi.